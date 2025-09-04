Восходящая звезда ПСЖ Дезире Дуэ получает награду Golden Boy 2025

Талантливый 20-летний полузащитник «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ официально признан лучшим молодым футболистом мира, став обладателем престижной награды Golden Boy 2025. Итальянское издание Tuttosport присудило эту честь французскому вундеркинду, который следует по стопам своих соотечественников Поля Погба, Антони Марсьяля и Килиана Мбаппе. Именно раскрытие таких талантов помогает парижанам оставаться в списке главных претендентов на победу в ЛЧ. И лучшие букмекеры, один из которых предлагает активировать фрибет бетсити, считает также – ПСЖ входит в топ-3 фаворитов наряду с «Арсеналом» и «Баварией».

Воспитанник академии Ренна, перешедший в ПСЖ прошлым летом за внушительную сумму в 50 миллионов евро, сумел быстро стать ключевым игроком в схемах главного тренера Луиса Энрике. Особенно яркой оказалась вторая половина сезона, когда Дуэ сыграл решающую роль в историческом триумфе парижского клуба в Лиге чемпионов. В финальном поединке против миланского «Интера», завершившемся разгромом 5:0, молодой талант дважды поразил ворота соперника и отдал голевую передачу, за что был заслуженно признан лучшим игроком матча.

В текущем году Дуэ также занял 14-е место в голосовании за «Золотой мяч» и стал серебряным призером в номинации «Копа Трофей», что свидетельствует о его стремительно растущей репутации в мировом футболе. Прошлогодний обладатель награды «Золотой мальчик» Ламин Ямал не мог защитить свой титул согласно правилам Tuttosport, что открыло дорогу французскому игроку к этому престижному званию.

Отбор претендентов на «Золотого мальчика» осуществляется на основе Football Benchmark Index – статистического рейтинга лучших игроков до 21 года. В октябре Дуэ находился позади Пау Кубарси из «Барселоны» и Дина Хейсена из «Реал Мадрид», однако в итоге сумел обойти конкурентов и занять первое место.

В настоящее время молодая звезда «парижан» проходит курс восстановления после травмы мышцы правого бедра, полученной в матче против «Лорьяна». Ожидается, что Дуэ вернется в строй через несколько недель.