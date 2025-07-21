Немолодой житель Северодвинска показал себя настоящим абреком

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 50-летнего жителя города Северодвинска в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Следствием установлено, что с августа 2024 года по июль 2025 года в городе Северодвинске обвиняемый с целью выяснения отношений, применяя физическую силу для преодоления сопротивления, несколько раз насильно усаживал знакомую в свой автомобиль, отвозил ее в лесополосу и удерживал на протяжении нескольких часов в салоне транспортного средства. После очередного похищения женщина, которая прекратила с ним личные отношения, обратилась в органы полиции.

В ходе допроса подследственный дал признательные показания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.