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Житель Северодвинска почувствовал себя горцем и похитил возлюбленную

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Следствием установлено, что с августа 2024 года по июль 2025 года в городе Северодвинске подозреваемый с целью выяснения отношений, применяя физическую силу для преодоления сопротивления, четыре раза насильно усаживал знакомую в свой автомобиль, отвозил ее в лесополосу и  удерживал на протяжении нескольких часов в салоне транспортного средства.  После последнего похищения женщина, которая прекратила с ним личные отношения, обратилась в органы полиции.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, проводится сбор доказательственной базы. 

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР.

17 июль 10:55 | : Происшествия

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