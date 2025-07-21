Вверх
У коллекторов Архангельской области наступают постные дни

Изменения коснулись порядка взаимодействия кредиторов с должниками, правил направления гражданами заявлений о нарушении их прав и новых полномочий сотрудников органов принудительного исполнения.

            Федеральный закон от 07.06.2025№ 137-ФЗ, в котором прописаны вышеуказанные изменения, вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

            В соответствии с законом кредиторы или их представители смогут использовать для взаимодействия с должником только официальные абонентские номера, выделенные им по договору оказания услуг телефонной связи. Это касается общения по телефону, в том числе с использованием робота-коллектора. 

            При этом профессиональным взыскателям (коллекторам) запрещено скрывать номер контактного телефона или адрес электронной почты, с которых поступили вызовы и сообщения. Закон обязывает указывать в тексте сообщения фамилию, имя и отчество либо наименование кредитора или его представителя, а также их контактные номера телефона.

            Изменения коснутся и правил направления и рассмотрения заявлений граждан о нарушении их прав в ходе процедуры возврата просроченной задолженности. В частности, такое заявление может может подать не только должник или его представитель, но и третьи лица, не имеющие обязательств перед кредитором и давшие согласие на взаимодействие с кредиторами.

            В заявлении указываются данные заявителя, информация о задолженности, абонентский номер заявителя, а также номер, с которого поступали звонки или сообщения и время их поступления. К заявлению можно приложить договор или иной документ о денежном обязательстве, по которому возникла просроченная задолженность, кредитный отчет, детализацию звонков и сообщений от оператора сотовой связи.

            Федеральный закон наделяет сотрудников органа принудительного исполнения запрашивать у кредиторов данные о должнике и способах взаимодействия с ним; у операторов связи — подтверждение информации о звонках и текстовых сообщениях, представленной заявителем; в бюро кредитных историй — кредитный отчет.

            При подтверждении нарушения прав граждан недобросовестные взыскатели будут привлечены к административной ответственности.

 

27 август 12:31 | : Происшествия

