Житель Архангельска ответит за убийство 2004 года

В прокуратуре г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя этого города, обвиняемого в совершении в 2004 году преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, свершенное группой лиц и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия обвиняемый в вечернее время 19.03.2004 совместно с 55-летним уроженцем г. Архангельска, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по ул. Дачная г. Архангельска, в ходе ссоры с 44-летней местной жительницей нанесли потерпевшей руками и ногами не менее 63 ударов по различным частям тела, от которых она 29.03.2004 скончалась в ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница».

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

Соучастник обвиняемого за совершение указанного преступления осужден 15.12.2004 Ломоносовским районным судом г. Архангельска к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и отбыл наказание в 2012 г.