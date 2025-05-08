Архангелогородец чудом избежал смерти от ножа своего "молочного брата"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью 26-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 15 июня 2025 года в квартире дома на улице Севстрой в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни причинил проникающее ножевое ранение грудной клетки 27-летнему знакомому. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив, он прооперирован и находится в больнице.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что по месту жительства употреблял спиртные напитки вместе с бывшей супругой и ее новым молодым человеком. Между ним и потерпевшим произошел конфликт, он стал выгонять гостя из дома. В процессе выяснения отношений случайно ударил мужчину ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.