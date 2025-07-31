Вверх
Суд отправил содержателя наркопритона в Соломбале на перевоспитание в колонию строгого режима

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее судимого 39-летнего жителя областного центра виновным по ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств).

Установлено, что мужчина с мая по август 2024 года предоставлял комнату, находящуюся в собственности его сестры, для потребителей наркотических средств. В ходе следствия установлены не менее 7 лиц, которые получили реальную возможность и благоприятные условия употреблять наркотические средства.

Осужденный в судебном заседании вину признал в полном объеме.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.


25 август 15:31 | : Происшествия

