Заключенный колонии в Плесецке набавил себе срок дракой с вохровцами

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал отбывающего наказание в виде лишения свободы мужчину виновным по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудников мест лишения свободы).

Установлено, что 17 апреля 2025 года в ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области осужденный, выражая недовольство за привлечение к дисциплинарной ответственности, умышленно применил насилие в отношении двух сотрудников колонии, исполнявших свои служебные обязанности, одному из которых нанес удар стационарным телефоном по руке, другого толкнул в грудь и ударил кулаком по телу.

Приговором суда виновному за данное преступление назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. С учетом предыдущего неотбытого осужденным наказания окончательно назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.