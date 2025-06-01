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Заключенный архангельской колонии, оскорбивший судью, оказался невменяемым

Мирнинский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 45-летнего уроженца Плесецкого района виновным по ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду).

Установлено, что в октябре 2023 г. виновный подал из мест лишения свободы в суд ходатайство о предоставлении отсрочки исполнения приговора в связи с болезнью.

В ходе рассмотрения дела через  видеоконференцсвязь Плесецким районным судом Архангельской области заявленного ходатайства осужденный,  недовольный ходом процесса, оскорбил председательствующего судью, участвовавшего в отправлении правосудия.

Вину в инкриминируемом преступлении подсудимый не признал.

Приговором суда, по совокупности приговоров, путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущего приговору, осужденному окончательно назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Помимо этого, осужденному назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

30 июль 14:15 | : Происшествия

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