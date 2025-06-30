Вверх
В Архангельске задержан цветочный погромщик

Ночью 17 августа неизвестный злоумышленник разбил подвесные декоративные кашпо с цветами, установленные на леерном ограждении, а также повредил клумбу у дома по проспекту Троицкий.

При проведении проверочных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался местный житель 2002 года рождения. Свое поведение молодой человек объяснил алкогольным опьянением.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм». Санкция статьи предусматривает крупный штраф, обязательные или исправительные работы либо арест на срок до трех месяцев. Кроме того, злоумышленнику предстоит возместить ущерб, причиненный администрации Октябрьского округа города Архангельска.

