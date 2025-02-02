В Котласе задержан безработный похититель спиртного

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Котласский» поступило сообщение о том, что из продуктового магазина, расположенного на улице Театральная, неизвестный похитил с прилавка алкогольную продукцию. Действия злоумышленника заметила продавец, которая попросила мужчину оплатить товар, но тот проигнорировал её и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел по подозрению в совершении преступления был задержан нигде не работающий 32-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.