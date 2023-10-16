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В "Онежском Поморье" задержали браконьера с уловом

В конце октября, перед формированием ледостава, государственные инспекторы оперативной группы в ходе рейда на сёмужье-нерестовой реке Карбасовка задержали мужчину, который поставил сеть на миграционном пути рыбы.

Житель города Онеги перекрыл русло реки Карбасовка сетью-«китайкой» и ограничил миграцию осенненерестующих рыб, к числу которых относится сиг-пыжьян. Во время незаконного рыболовства он выловил 17 сигов, три из которых были менее промыслового размера. За эти действия в отношении браконьера возбуждено уголовное дело по п. Б, В, Г ч. 1 ст 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Размер ущерба водным биоресурсам, согласно Таксам, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации, составил 31 450 рублей.

Заместитель директора Парка по охране территории Евгений Буторин поясняет: «Уважаемые любители рыбалки и отдыха на природе! Не забывайте, что национальные парки являются особо охраняемыми природными территориями федерального значения, на которых установлен режим особой охраны территории. Размер ущерба водным биоресурсам увеличивается вдвое, что повышает вероятность для нарушителя попасть на скамью подсудимых».

06 декабрь 11:21 | : Происшествия

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