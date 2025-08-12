Виновнику ДТП с двумя жертвами на М-8 "Холмогоры" ужесточили наказание

Вступил в законную силу приговор Виноградовского районного суда Архангельской области от 17.06.2025 в отношении 34-летнего жителя

г. Северодвинска, осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Установлено, что он в июле 2024 года на 812 км автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» сообщением Москва – Архангельск в Шенкурском муниципальном округе Архангельской области, управляя автомобилем «КИА РИО», не обеспечил безопасную дистанцию с движущимся впереди автомобилем «ВАЗ 211540» и допустил с ним столкновение.

В результате ДТП автомобиль «ВАЗ 211540» от полученного удара съехал в кювет и опрокинулся, а находящиеся в нем два пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте дорожно-транспортного происшествия.

Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Сторона обвинения, не согласившись с чрезмерно мягким наказанием, оспорила незаконный приговор.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда признала обоснованными доводы стороны государственного обвинения, изменила незаконный приговор, усилив основное наказание до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.