В Архангельске разбитое в ванной зеркало обернулось поножовщиной

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый и его знакомый распивали спиртные напитки в квартире последнего, расположенной в г. Архангельске. Во время распития алкоголя из-за разбитого в ванной комнате зеркала между мужчинами произошел конфликт, переросший в обоюдную драку, в ходе которой обвиняемый схватил со стола нож и с целью убийства собутыльника нанес ему не менее 6 ударов в шею, грудь и живот, причинив телесные повреждения, оценивающиеся по признаку опасности для жизни как тяжкий вред здоровью. После этого злоумышленник покинул место преступления, оставив истекающего кровью потерпевшего на полу.

Ввиду быстрого обнаружения мужчины соседями и своевременного оказания ему медицинской помощи он остался жив.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал.

Санкцией ч. 1 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.

(фото с https://skgrani.ru)