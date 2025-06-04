Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске разбитое в ванной зеркало обернулось поножовщиной

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый и его знакомый распивали спиртные напитки в квартире последнего, расположенной в г. Архангельске. Во время распития алкоголя из-за разбитого в ванной комнате зеркала между мужчинами произошел конфликт, переросший в обоюдную драку, в ходе которой обвиняемый схватил со стола нож и с целью убийства собутыльника нанес ему не менее 6 ударов в шею, грудь и живот, причинив телесные повреждения, оценивающиеся по признаку опасности для жизни как тяжкий вред здоровью. После этого злоумышленник покинул место преступления, оставив истекающего кровью потерпевшего на полу. 

Ввиду быстрого обнаружения мужчины соседями и своевременного оказания ему медицинской помощи он остался жив.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал.

Санкцией ч. 1 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.

(фото с https://skgrani.ru

13 август 15:25 | : Происшествия

Главные новости


Кто-то теряет…
Пока есть время. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (162)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20