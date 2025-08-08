Вверх
В Архангельске помещен за решетку курьер мошенников

В Архангельске сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве. По данным следствия, 24-летний северодвинец забрал денежные средства у двух пожилых архангелогородок. Одной из потерпевших 87 лет, второй — 86.

Преступления были совершены по одинаковой схеме. Женщинам по телефону сообщили о том, что их родственники попали в ДТП, в котором пострадали другие люди. Чтобы им помочь и таким образом оградить родных людей от уголовной ответственности, нужны денежные средства.

Одной из потерпевших звонивший представился сыном. Матери показался странным изменившийся голос ее ребенка, но так как в этот момент сын-водитель действительно находился в рейсе, женщина поверила аферистам. К тому же после поступило еще несколько убедительных звонков якобы от должностных лиц.

Второй потерпевшей «следователь» сообщил о том, что дочь попала в ДТП.

Женщины собрали все свои сбережения, хранившиеся в квартирах, и передали вместе с вещами курьерам. В одном случае подозреваемый лично забрал деньги, приехав для этой цели в областной центр на такси из Северодвинска. Во втором случае пакет с вещами, в которых лежали наличные, ему передали курьерской службой. Получив денежные средства, злоумышленник перевел их на указанный счет, оставив себе часть в качестве вознаграждения.

В первом случае причиненный ущерб составил 540 тысяч рублей, во втором — 160 тысяч.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкцией статьи предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.

09 август 12:34 | : Происшествия

