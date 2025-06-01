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В Архангельске кульбит с сапборда закончился трагедией

Предварительно установлено, что 4 августа 2025 года вечером 55-летний житель областного центра при катании на личном сапборде по реке Маймакса совершил прыжок спиной назад в воду. Мужчина не учел небольшую глубину водоема и ударился головой о дно. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Берегите себя и своих близких.

05 август 10:19 | : Происшествия

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