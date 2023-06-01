Вчера в Архангельской области утонули два человека

Вчера днем в реке Вашка у села Олема Мезенского района при очевидных обстоятельствах утонула 60-летняя жительница областного центра. По предварительной информации, погибшая зашла в воду за внуком, и ее сбило с ног сильным течением. Очевидцы вытащили женщину из воды, но она не подавала признаков жизни.

В этот же день днем у правого берега реки Северная Двина у деревни Федотовская Котласского района выпал из лодки и утонул 49-летний житель города Котласа. Тело обнаружил его знакомый, который уходил рыбачить на берег реки.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения.

Несмотря на неоднократные предупреждения проявлять бдительность во время купания и соблюдать правила поведения на воде, люди продолжают гибнуть. Подавляющее большинство взрослых утонули из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдения элементарных правил безопасности.