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Жара унесла в Архангельской области жизни еще двух человек

13 августа 2023 года днем в реке Онега у деревни Сорокинская Каргопольского района при очевидных обстоятельствах утонул 23-летний местный житель. Погибший нырнул под воду и не смог выплыть. Организованы поисковые работы. 

В этот же день в ночное время на Набережной Северной Двины, недалеко от клуба «Пеликан» в городе Архангельске 22- летний мужчина, перегнувшись через ограждение, упал в воду. Тело из воды не извлечено.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения.

Несмотря на неоднократные предупреждения проявлять бдительность во время купания и соблюдать правила поведения на воде, люди продолжают гибнуть. Подавляющее большинство взрослых утонули из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдения элементарных правил безопасности. 

 

15 август 09:04 | : Происшествия

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