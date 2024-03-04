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Нелюдь из Новодвинска на почве неприязни покалечил двухлетнюю малышку

Прокуратурой г.Новодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 2-летней дочери своей сожительницы (п. «б» ч. 2 ст.111 УК РФ).  

 Следствием установлено, что 24.05.2024 по месту жительства обвиняемый на почве личных неприязненных отношений к ребенку и ревности к сожительнице взял девочку на руки и с силой кинул ее в сторону мебельного шкафа. В результате падения и удара малолетней были причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. 

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал частично, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Новодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

05 ноябрь 12:47 | : Происшествия

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