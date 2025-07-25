Прокуратура Поморья подвела итоги первого полугодия. Впереди испытание выборами

В прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа состоялось заседание коллегии по итогам работы ведомства в первом полугодии текущего года. С вступительным словом выступил председательствующий коллегии – прокурор области и автономного округа Николай Хлустиков, с основными докладами – руководители подразделений аппарата прокуратуры области и прокуроры городов, районов, межрайонных и специализированных прокуратур.

В первом полугодии 2025 года выявлено 20 094 нарушения, в том числе принесено 2 168 протестов, внесено 4 374 представления, направлено в суды 1 227 заявлений, 1 928 виновных лиц привлечено к дисциплинарной и 737 – к административной ответственности. По результатам проверок возбуждено 34 уголовных дела. Защищены права 2 025 граждан.

Приоритетными направлениями надзорной деятельности оставались реализация социальных прав граждан, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей, защита интересов государства, недопущение ущемления прав субъектов предпринимательской деятельности.

Без серьезных аварийных ситуаций на территории области и автономного округа прошел отопительный период 2024-2025 годов, надзорным сопровождением обеспечивается подготовка регионов к предстоящему сезону, в том числе по своевременному завозу топлива и товаров первой необходимости в отделенные районы. По результатам вмешательства прокуроров погашена задолженность за энергоресурсы на территории области в размере более 55 млн рублей, автономного округа – 0,9 млн рублей.

Путем оспаривания заключенных органами местного самоуправления договоров аренды объектов жилищно-коммунального хозяйства в обход конкурентных процедур муниципалитетам возвращены 118 таких объектов стоимостью 68 млн рублей.

Удалось добиться погашения долгов по заработной плате на сумму

574,2 млн рублей перед 9 665 работниками, восстановление прав 95 работников образовательной сферы на выплату в размере 730,8 тыс. рублей за дополнительную педагогическую деятельность.

Социально-значимой остается сфера здравоохранения, соблюдение медицинскими организациями и аптечными компаниями лицензионных требований. После вмешательства аппарата прокуратуры активизирована работа профильного министерства области в сфере льготного лекарственного обеспечения граждан, выделено 748 млн рублей дополнительного финансирования. Восстановлены права 11 несовершеннолетних на обеспечение их лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, вакциной, для 16 детей организовано проведение ботулинотерапии, которую ранее они получали за пределами автономного округа.

Надзорным сопровождением в области обеспечено строительство 7 школ, 5 объектов здравоохранения, 4 многоквартирных домов, комплекса обработки и утилизации ТКО, кампуса мирового уровня, выполнение работ по капитальному ремонту 24 образовательных учреждений, 2 детских дошкольных учреждений, 12 больниц, 11 центров занятости, 5 учреждений культуры, благоустройство 58 общественных и дворовых территорий, ремонт и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры. На территории автономного округа – многоквартирного дома, физкультурно-оздоровительного комплекса и водозабора.

Вместе с тем продолжают допускаться нарушения прав граждан-участников долевого строительства, по постановлению прокурора г. Новодвинска в связи с привлечением застройщиком в нарушение закона средств граждан на сумму 12,9 млн рублей возбуждено уголовное дело по ст. 200.3 УК РФ.

Обеспечена профилактическая направленность надзора в преддверии весеннего паводка и пожароопасного сезона. В целях недопущения нарушений прокурорами объявлено 31 предостережение, по результатам прокурорского вмешательства в 192 населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, проводятся мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности.

В сентябре 2025 года предстоит обеспечить состояние законности при проведении выборов Губернаторов области и автономного округа, довыборов депутата Архангельского областного Собрания депутатов, депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований области и автономного округа.

С учетом результатов надзорной деятельности и состоявшегося обсуждения намечены пути устранения имеющихся недостатков в работе, определены дальнейшие задачи по укреплению законности и правопорядка.