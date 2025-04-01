Ленский район оказался самым преступным на территории Поморья

В I квартале 2025 г. в Архангельской области зарегистрировано 3230 преступлений, что на 22,9 % меньше (- 959), чем в аналогичном периоде 2024 года (4189). Снижение преступности отмечено во всех городах и районах области, за исключением Ленского района, в котором количество зарегистрированных преступлений возросло на 12,5 %.

Показатели регистрируемой преступности сократились примерно наполовину в Вилегодском (-53,6 %), Верхнетоемском (-52,3 %), Красноборском (-45,9 %), Онежском (-45,2 %), Пинежском (-43,3 %), Холмогорском (-44,5 %) районах, а также ЗАТО г. Мирный (-48,9 %), на треть – в городах Северодвинске (-33,2 %) и Новодвинске (-35,2 %), Виноградовском (-36,4 %), Каргопольском (-32,8 %), Лешуконском (-31,8 %), Плесецком (-32,2 %) районах. В г. Архангельске число зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось на 9,0 %.

В структуре преступности 54,0 % составляют преступления небольшой тяжести, их число в сравнении с I кварталом 2024 г. сократилось с 2218 до 1745, или на 21,3 %.

Количество особо тяжких преступлений выросло на 16,3 %, на их долю приходится 236 деяний или 7,3 % от общего числа уголовно-наказуемых посягательств, из них основная часть – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (75,0 %). Преступления средней тяжести составляют 15,8 % от числа зарегистрированных (-37,7 % к аналогичному периоду 2024 г.), тяжкие – 22,9 % (снижение на 22,1 %).

Против жизни и здоровья граждан зарегистрировано 370 преступлений, из них 21 убийство и покушений на них (как и в I квартале 2024 г.) и 28 умышленных деяний, повлекших тяжкий вред здоровью (-19). Подавляющее большинство убийств и причинения тяжкого вреда здоровью совершено в результате ссор и бытовых конфликтов с применением колюще-режущих предметов.

Выросло число деяний, связанных с умышленным причинением средней тяжести (с 56 до 75) и легкого вреда здоровью (с 60 до 69), побоев (с 6 до 7), количество угроз убийством и причинения вреда здоровью (с 46 до 62).

Отмечается снижение преступлений, связанных с повторным нарушением правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию (с 86 до 73), а также количества общественно опасных деяний, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (с 42 до 30), в том числе со смертельным исходом (с 15 до 8). В одном случае в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 3 человека. Наибольшее количество преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, совершено в городах Архангельске (6) и Северодвинске (5).

Наблюдается сокращение числа практически всех видов преступлений против собственности: краж (с 958 до 264), в том числе совершенных дистанционным способом (с 275 до 225), разбоев (с 6 до 4), вымогательства (с 22 до 19), умышленного уничтожения чужого имущества (со 25 до 17), угона автотранспорта (со 19 до 10). Количество грабежей незначительно возросло (с 56 до 62).

Количество мошенничеств по сравнению с 2024 г. сократилось на 20,6 % и составило 721 единицу против 908, зарегистрированных годом ранее. Количество таких преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, снизилось на 13,5 % – с 772 до 668.

Сумма ущерба, причиненного преступлениями с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сократилась – с 315 млн. руб. в I квартале 2024 г. до 230 млн. руб. в текущем году. Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному в Котласском районе по факту мошенничества, – 9 млн. руб.

Раскрываемость преступлений составила 58,8 %, годом ранее этот показатель составлял 53,3 %. Остались нераскрытыми 1215 преступлений, в том числе 490 тяжких и особо тяжких.

В общественных местах совершены 639 преступлений (-12,9 %), на улицах – 254 преступления (-13,9 %). Число преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, снизилось на 17,2 % (с 558 до 462). Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, сократилось на 14,6 % (с 1396 до 1192). Преступность несовершеннолетних возросла – всего подростками совершено 60 преступлений против 40 годом ранее (+50,0 %). Групповая преступность также увеличилась – на 13,6 %, с 208 до 236 преступлений.

Всего выявлено 1421 лицо, совершившее преступления, из них 277 женщин, 57 несовершеннолетних. Не имели постоянного источника дохода или являлись безработными 57,1 % лиц, совершили преступления в состоянии опьянения 30,4 % лиц. Повторно к уголовной ответственности привлечены 880 граждан, из них 519 ранее были судимы.