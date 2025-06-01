В Вельском районе сладкая парочка совершила грабеж на 4 000 рублей

Вельский районный суд согласился с позицией прокуратуры и признал 41-летнюю женщину и 35-летнего мужчину – жителей пос. Аргуновский Вельского района виновными по п. «а, в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж - открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для здоровья).

Установлено, что 20 февраля текущего года в дневное время обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью хищения чужого имущества незаконно проникли в частный дом в пос. Аргуновский, постучали в входную дверь, после чего дождавшись, когда хозяйка дома открыла, распылили ей в лицо содержимое перцового баллончика, толкнули женщину внутрь дома и зашли. Далее обвиняемые стали обыскивать помещения дома и требовать от потерпевшей передачи им денежных средств.

Пожилая потерпевшая, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передала злоумышленникам 4 000 рублей, на которые они в дальнейшем купили алкогольную продукцию.

Вину в совершении преступления осужденные признали полностью.

Приговором суда, с учетом мнения стороны государственного обвинения, осужденным назначено наказание в виде 2 лет и 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.