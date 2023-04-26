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Северодвинские грабители забрали у потерпевшего тысячу рублей и складной нож

Северодвинский городской суд  согласился с позицией государственного обвинения  и признал двоих жителей г. Северодвинска  виновными по п. «а» ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что 24 апреля 2022 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили между собой в преступный сговор на открытое хищение чужого имущества. 

Во исполнение преступного умысла, с использованием автомобиля марки «ВАЗ-21074» под управлением знакомого, в непосредственной близости от перекрестка ул. Окружной и Кородского шоссе в г. Северодвинске обвиняемые  перегородили движение автомобилю марки «Лада-217030».

После этого злоумышленники подошли к водителю автомобиля, в котором также находились его супруга и ребенок, и потребовали передать все имущество. Опасаясь за жизнь и здоровье своей семьи, потерпевший незамедлительно выполнил требование и выложил на капот машины автомобильный адаптер. Один из обвиняемых осмотрел его машину, откуда достал и присвоил складной нож. 

В продолжение своего преступного умысла, подсудимые потребовали дополнительно передать им денежные средства в сумме 1 000 рублей, что потерпевший после обналичивания денежных средств в банкомате и сделал. 

Преступными действиями обвиняемых потерпевшему причинен материальный ущерб на общую сумму 2300 рублей. 

По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимым  назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. 

Приговор суда в законную силу не вступил.

30 май 09:17 | : Происшествия

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