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Несостоявшийся убийца из Архангельска получил 6 лет колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летнему жителю города Архангельска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что 19 октября 2024 года вечером по месту жительства в коммунальной квартире в доме по улице Выучейского в городе Архангельске осужденный в ходе конфликта, из личных неприязненных отношений, нанес удар ножом в область груди 41-летнему соседу. Пострадавший остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант пояснил следователю, что ударил потерпевшего ножом в ходе бытового конфликта из-за ненадлежащей уборки мест общего пользования. 

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска  ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

17 июнь 08:48 | : Происшествия

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