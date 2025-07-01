Новодвинский "грибник" нашел в лесу наркотики и решил их продегустировать

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего жителя города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь потребителем наркотических средств, в лесном массиве в городе Новодвинске обнаружил наркотическое средство в значительном размере, которое хранил при себе до момента изъятия сотрудниками ОНК МО МВД России «Новодвинский».

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что когда зашел в подъезд жилого дома, чтобы употребить наркотик, его задержали сотрудники полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.