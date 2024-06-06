По Архангельской области прошла волна дистанционных хищений

9 августа в полицию города Архангельска c заявлением о мошенничестве обратился 57-летний местный житель. По словам потерпевшего, в сети Интернет он нашел объявление с информацией о быстром заработке. Мужчина перешел по указанной ссылке, зарегистрировался на сайте, где оставил контактную информацию. Далее ему позвонил неизвестный и представился представителем финансовой интернет-платформы. После непродолжительного общения звонивший объяснил условия вложения денежных средств в инвестиции для получения гарантированной прибыли.

Мужчина согласился и оформил несколько кредитов в финансовых организациях на сумму около 5 миллионов рублей. В течение месяца он перевел все денежные средства на продиктованные счета. В личном кабинете отражались внесенные средства и полученная прибыль. Подогревая таким образом интерес, мошенники убедили продолжать вкладывать. Тогда мужчина взял в долг около 3 миллионов рублей у своих знакомых и снова перевел на незнакомые счета.

Когда он захотел вывести свою «прибыль», ему предложили оплатить налог. Выполнив условие «брокера», мужчина не смог вернуть свои сбережения, после чего понял, что его обманули.

В аналогичный ситуации оказался 45-летний архангелогородец. Мужчину убедили в том, что его номер телефона попал в список победителей и поэтому он получит бесплатное обучение финансовой грамотности, что позволит ему в дальнейшем получить дополнительный доход. В течение 4 месяцев заявитель перечислял денежные средства на виртуальный счет, думая, что его благосостояние растет. Общая сумма ущерба составила порядка 4 миллионов 700 тысяч рублей, из которых 3 миллиона 500 тысяч рублей потерпевший взял в долг у друга.

Еще одна жительница Вельского района - 38-летняя женщина, поверив в сообщение от незнакомца о возможности получения дохода путем проведения торговых операций на платформе, перевела более 2 миллионов рублей, которые она заняла у родственника.

Примечательно, что заявители знали о существовании подобного рода преступлений из СМИ, но не придавали этой профилактической информации значения.

Возбуждены уголовные дела.

Стражи порядка в очередной раз напоминают гражданам о необходимости критично относиться к информации о дополнительном заработке, поступающей по телефону или в сети Интернет. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций, так как инвестирование требует определенных знаний в области финансовой деятельности. Будьте бдительны! Не позволяете мошенникам обманывать вас!