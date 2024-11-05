В Архангельске задержаны поджгатели дорогой иномарки

Вечером 26 ноября в Архангельске у одного из домов на Троицком проспекте был совершен поджог автомобиля «Audi Q7». В результате возгорания автомобиль выгорел полностью.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции были обнаружены следы и предметы, имеющие значение для раскрытия и расследования преступления.

Следователем Следственного управления УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В ходе расследования отрабатывается несколько версий, в том числе профессиональная деятельность владельца сгоревшего автомобиля.

Вчера сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления и его предполагаемого сообщника, оба жители города Архангельска.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления причастности задержанных к совершению преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



