Девчушку из Архангельска отправили в СИЗО за оправдание терроризма

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы города Архангельска, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет») и п. «в» ч.2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные с использованием сети Интернет).

Следствием установлено, что несовершеннолетняя в открытом доступе в публичных чатах одного из мессенджеров поддерживала идеологию терроризма, а также разместила информационные материалы, призывающие к осуществлению террористической деятельности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства подозреваемой изъяты носители информации и экстремистская символика. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Ломоносовский районный суд города Архангельска удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Следственного комитета РФ.