В Архангельской области два бизнесмена утаили от государства 24 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и бенефициарного владельца коммерческих организаций, зарегистрированных в Ненецком автономном округе, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств).

Предварительно установлено, что руководство общества, основным видом деятельности которого является услуги по доставке продуктов питания и розничная торговля, в 2021-2023 г.г. умышленно уклонилось от уплаты налогов с организации на сумму более 24 млн. рублей, неправомерно уменьшив налоговую базу по налогу на добавленную стоимость на сумму фактически не понесенных расходов, путем совершения фиктивных сделок и создания формального документооборота, что повлекло включение в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах и подлежащих вычету суммах НДС.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация организации, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФНС России по Архангельской области и НАО и РУФСБ России по Архангельской области.

В отношении одного из подозреваемых судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.