Архангельский торговец нефтепродуктами не хотел платить налоги и попался

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств).

По версии следствия, в 2021-2023 годах индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельность, связанную с розничной торговлей горюче-смазочными материалами через автозаправочные станции, не отразил в бухгалтерской отчетности и в налоговых декларациях выручку от реализации товаров за наличный расчет и часть иных доходов, уклонился от уплаты налогов на сумму более 18 млн рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области, ОЭБиПК УМВД России по г. Архангельск, УЭБиПК УМВД России по Архангельской области и УФНС России по Архангельской области и НАО.

Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.