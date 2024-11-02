Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский торговец нефтепродуктами не хотел платить налоги и попался

 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено  уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств).

По версии следствия, в 2021-2023 годах индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельность, связанную с розничной торговлей горюче-смазочными материалами через автозаправочные станции, не отразил в бухгалтерской отчетности и в налоговых декларациях выручку от реализации товаров за наличный расчет и часть иных доходов, уклонился от уплаты налогов на сумму более 18 млн рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области, ОЭБиПК УМВД России по г. Архангельск, УЭБиПК УМВД России по Архангельской области и УФНС России по Архангельской области и НАО.

Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО. 

21 ноябрь 11:50 | : Происшествия

Главные новости


Последний плевок Байдена
Вперед за Госуслугами, или Неприступный Архангельск-2

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (290)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20