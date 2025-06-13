В Северодвинске задержан лоховатый похититель велосипедов

В полицию Северодвинска поступило заявление о краже велосипеда. Как пояснил 41-летний местный житель, двухколесное транспортное средство он оставил под лестницей на первом этаже. Так как заявитель считал свой подъезд достаточно спокойным и надежным местом, велосипед он не пристегивал. Однако ярко-желтый трос находился на раме. Этот отличительный признак и помог найти похищенное имущество.



Выслушав потерпевшего, сотрудник уголовного розыска решил осмотреть территорию вблизи дома, откуда была совершена кража. Недалеко от адреса он заметил мужчину, который ехал на похожем по описанию велосипеде. Внимание оперативника в первую очередь привлек желтый элемент на раме.



Сверив номера, полицейский убедился, что именно этот велосипед был похищен. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.



Злоумышленником оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил покататься на велосипеде. Зайдя в один из подъездов дома на проспекте Труда, дверь в который была открыта, он увидел оставленный без присмотра велосипед и похитил его.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Велосипед возвращен собственнику.



Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам ответственно относиться к сохранности своего имущества. Не оставляйте велосипеды без присмотра на улице или в местах общего пользования. Если возникла такая необходимость, используйте надежные антикражные устройства. Нанесите на велосипед отличительные знаки, чтобы в случае кражи его было легче найти.