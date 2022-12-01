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"Припугнул". В Ненецком округе мужчина выстрелил в спину супруге из ружья

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Заполярного района, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия,  16 декабря 2022 года вечером в частном доме в поселке Красное Заполярного района Ненецкого автономного округа подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта с 54-летней супругой, вооружился охотничьим ружьем и угрожал той убийством. Женщина выбежала из дома на улицу, а подозреваемый выстрелил ей в спину.  Соседи вызвали фельдшера, пострадавшую санавиацией доставили в окружную больницу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза. Изъято орудие преступления. 

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что после бытового конфликта решил припугнуть супругу ружьем. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

19 декабрь 10:54 | : Происшествия

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