"Припугнул". В Ненецком округе мужчина выстрелил в спину супруге из ружья

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Заполярного района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 16 декабря 2022 года вечером в частном доме в поселке Красное Заполярного района Ненецкого автономного округа подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта с 54-летней супругой, вооружился охотничьим ружьем и угрожал той убийством. Женщина выбежала из дома на улицу, а подозреваемый выстрелил ей в спину. Соседи вызвали фельдшера, пострадавшую санавиацией доставили в окружную больницу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза. Изъято орудие преступления.
В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что после бытового конфликта решил припугнуть супругу ружьем.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.