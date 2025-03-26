Хватит бухать! Нетрезвый пловец утонул в Северной Двине

5 июня 2025 года вечером в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы областного центра о том, что на острове Краснофлотский 37-летний знакомый после употребления спиртных напитков решил искупаться, зашел в реку Северная Двина, доплыл до опоры моста, развернулся, но до берега не доплыл. Вместе с сотрудниками органов внутренних дел и МЧС проводятся мероприятия, направленные на установление места нахождения мужчины, который, предположительно, утонул. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети, находившиеся без присмотра взрослых, и лица в состоянии алкогольного опьянения.