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На озере в поселке Обозерский мужчина предположительно пошел ко дну

16 июля 2023 года вечером на берегу озера в поселке Обозерский обнаружены одежда и мобильные телефоны 49-летнего ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности местного жителя. Вместе с сотрудниками органов внутренних дел проводятся мероприятия, направленные на установление места нахождения мужчины, который, предположительно, утонул. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.  

По предварительной информации, мужчина на берегу озера употреблял спиртные напитки, после чего пошел купаться. Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. 

(фото с https://kazanfirst.ru/news/618328)

 

17 июль 11:31 | : Происшествия

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