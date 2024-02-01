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Река Вага не покорилась нетрезвому жителю Поморья

7 июля 2024 года вечером во время купания в реке Вага у деревни Аргуновская Вельского района при очевидных обстоятельствах утонул 43-летни местный житель.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина вместе с друзьями после употребления спиртных напитков решил переплыть реку и утонул. 

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети,  находившиеся без присмотра взрослых, и лица в состоянии алкогольного опьянения. 

08 июль 10:05 | : Происшествия

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