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В Котласском районе представитель власти подвергся насилию со стороны пассажира такси

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 38-летнего жителя Котласского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 9 декабря 2022 года в ночное время сотрудники ГИБДД ОМВД России «Котласский» на улице Кедрова в городе Котласе для проверки документов остановили автомобиль такси. Пассажир такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражая недовольство остановкой транспортного средства, вышел из автомобиля, нарушил правила дорожного движения, передвигаясь по проезжей части, провоцировал конфликтную ситуацию.  В ответ на замечание и законные действия представителей власти ударил одного из сотрудников ГИБДД рукой по лицу. Его противоправные действия пресекли и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что был нетрезв, поэтому случайно толкнул представителя власти.

28 декабрь 10:40 | : Скандалы

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