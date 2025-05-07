Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На Ягринском шоссе рейсовый автобус въехал в впереди едущего собрата

Органами прокуратуры организовано проведение проверки по факту ДТП с двумя пассажирскими автобусами на Ягринском шоссе.

По предварительным данным 28.05.2025 в вечернее время рейсовый автобус маршрута № 22, двигаясь в направлении острова Ягры, совершил столкновение с впереди следующим автобусом маршрута № 150. В результате столкновения несколько пассажиров, в том числе несовершеннолетние, получили травмы.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению перевозчиком требований законодательства о перевозках пассажиров автомобильным транспортом, а также трудового законодательства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

29 май 12:38 | : Происшествия

Главные новости


Усатый на стене
Бутылка в награду за труд. Из прошлого архангельских лесозаготовок

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (371)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20