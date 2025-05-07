На Ягринском шоссе рейсовый автобус въехал в впереди едущего собрата

Органами прокуратуры организовано проведение проверки по факту ДТП с двумя пассажирскими автобусами на Ягринском шоссе.

По предварительным данным 28.05.2025 в вечернее время рейсовый автобус маршрута № 22, двигаясь в направлении острова Ягры, совершил столкновение с впереди следующим автобусом маршрута № 150. В результате столкновения несколько пассажиров, в том числе несовершеннолетние, получили травмы.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению перевозчиком требований законодательства о перевозках пассажиров автомобильным транспортом, а также трудового законодательства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.