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Жителю Северодвинска вынесли приговор за спаленную дачу товарища

Мировым судьей судебного участка № 1 Приморского судебного района Архангельской области 47-летний житель г. Северодвинска признан виновным по ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности).

Установлено, что в ночное время с 22 на 23 сентября 2024 года обвиняемый, находясь в дачном доме своего знакомого, расположенном в СНТ «Лисьи Борки» Приморского муниципального округа Архангельской области, лег спать и оставил работающий электрический обогреватель без присмотра.

 В результате произошло возгорание одеяла, находившегося рядом с мужчиной, что привело к возникновению пожара в дачном доме, повреждению имущества. Кроме того, по причине возникшего пожара уничтожены дом, баня, а также сарай и баня на соседнем участке на общую сумму около 1 млн рублей.

По уголовному делу в качестве потерпевших признаны два гражданина.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.

28 май 08:50 | : Происшествия

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