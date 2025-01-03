Жительница Северодвинска случайно подожгла дом и теперь расплачивается

Мировой судья судебного участка № 6 Северодвинского судебного района Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновной 51-летнюю жительницу Северодвинска по ст. 168 УК РФ (повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем).

Установлено, что женщина 28.04.2024, находясь в квартире по месту жительства по проспекту Морскому в городе Северодвинске, с целью приготовления пищи развела огонь в металлической кастрюле, которую разместила на диване, однако кастрюля опрокинулась, в результате чего произошло воспламенение горючих элементов дивана и дальнейшее распространения огня по дому.

В результате неосторожных действий обвиняемой повреждено имущество жильцов дома на общую сумму более 436 тыс. рублей.

По уголовному делу в качестве потерпевших признаны 134 гражданина и одно юридическое лицо.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов.

Судом удовлетворены иски, заявленные несколькими гражданами на общую сумму более 158 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.