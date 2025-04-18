В огне пожара на селе Емецк сгинули три человека

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

Предварительно установлено, что сегодня ночью в частном доме на улице Горончаровского в селе Емецк произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседние частный и многоквартирный дома, а также хозпостройки. В ходе разбора сгоревших конструкций многоквартирного дома обнаружены тела 3 человек, их личности устанавливаются.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. Вместе с экспертами УМВД России по Архангельской области и специалистами ГУ МЧС России по Архангельской области выясняются причины возгорания.

Дело принято к производству Холмогорским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.