Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В огне пожара на селе Емецк сгинули три человека

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

Предварительно установлено, что сегодня ночью в частном доме на улице Горончаровского в селе Емецк произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседние частный и многоквартирный дома, а также хозпостройки. В ходе разбора сгоревших конструкций многоквартирного дома обнаружены тела 3 человек, их личности устанавливаются. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. Вместе с экспертами УМВД России по Архангельской области и специалистами ГУ МЧС России по Архангельской области выясняются причины возгорания. 

Дело принято к производству Холмогорским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

22 май 07:17 | : Происшествия

Главные новости


Ничто не ново. Сколько получали сельские врачи в Архангельской губернии
Пейте, люди, молоко. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (246)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20