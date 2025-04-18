Юный террорист из Архангельска получил 6 лет за поджог офиса "Единой России"

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 16-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба).

Следствием и судом установлено, что 24 декабря 2024 года в ночное время осужденный, посягая на общественную безопасность, в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти и устрашения населения путем использования легковоспламеняющегося вещества совершил поджог помещения приемной политической партии, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице Набережная Северной Двины в городе Архангельске, чем создал опасность гибели большого количества людей, проживающих в указанном доме, причинил имущественный ущерб в размере 2 667 тыс. рублей и дезорганизовал деятельность органов власти.

Пожар оперативно локализован силами сотрудников МЧС. Сотрудники РУФСБ и УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии в течение нескольких часов установили и задержали поджигателя.

Осужденный признал свою вину и пояснил следователю, что искал подработку и согласился на предложение за денежное вознаграждение совершить поджог. Ему предложили на выбор поджечь здание почты или офис политической партии. Свои действия он фиксировал на камеру мобильного телефона, видео отправил «куратору», но обещанное денежное вознаграждение в размере двух тысяч долларов США так и не получил.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Также судом удовлетворен гражданский иск на сумму 2 667 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Следственное управление призывает граждан быть бдительными и помнить о серьезных последствиях за совершение особо тяжких преступлений. Подумайте об этом, прежде чем поддаться на уговоры и денежные предложения. Стоит остановиться и подумать о цене, которую придется заплатить. Она может оказаться непомерно высокой и разрушить всю жизнь. За указанные действия Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.