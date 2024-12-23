Поджигатель партийного офиса ЕР в Архангельске не получил свои серебряники

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту поджога офиса политической партии, предъявлено обвинение 16-летнему жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба).

Следствием установлено, что 24 декабря 2024 года в ночное время обвиняемый, посягая на общественную безопасность, в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти и устрашения населения путем использования легковоспламеняющегося вещества совершил поджог помещения приемной политической партии, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице Набережная Северной Двины в городе Архангельске, чем создал опасность гибели большого количества людей, проживающих в указанном доме, причинил имущественный ущерб в размере не менее 2,5 млн рублей и дезорганизовал деятельность органов власти.

Пожар оперативно локализован силами сотрудников МЧС. Сотрудники РУФСБ и УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии в течение нескольких часов установили и задержали поджигателя. На период следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что искал подработку и согласился на предложение за денежное вознаграждение совершить поджог. Ему предложили на выбор поджечь здание почты или офис политической партии. Свои действия он фиксировал на камеру мобильного телефона, видео отправил «куратору», но обещанное денежное вознаграждение в размере двух тысяч долларов США так и не получил.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств, в том числе отрабатывается основная версия про "украинский след".

Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.