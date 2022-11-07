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В Архангельске бдительная женщина помогла задержать уличного грабителя

Днем 7 января в отдел полиции №1 (по обслуживанию округа Варавино-Фактория) УМВД России по городу Архангельску обратилась 54-летняя местная жительница. Заявительница сообщила, что в районе дома 45 по улице Воронина у ее пожилой матери злоумышленник вырвал из рук сумку с продуктами и денежными средствами. Вскоре поступило аналогичное сообщение о грабеже на улице Никитова, где неизвестный молодой человек отобрал у пенсионерки рюкзак с документами, денежными средствами и мобильным телефоном. 

 На розыск подозреваемого были незамедлительно ориентированы все наружные наряды полиции. В ходе работы сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый местный житель 1991 г.р. 

 По фактам грабежей возбуждены уголовные дела. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. 

 

08 январь 11:18 | : Происшествия

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