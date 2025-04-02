Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Красноборске безработный обнес дом на бытовую технику

В межмуниципальный отдел МВД России «Красноборский» обратилась местная жительница. По словам была похищена бытовая техника.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и доставлен в отдел полиции 26-летний нигде не работающий житель села Красноборск.

По имеющейся информации, злоумышленник, предполагая, что в доме постоянно никто не живет, в вечернее время выставил одно из окон и проник внутрь. Молодой человек взял телевизор и микроволновую печь и тем же путем скрылся. Технику он намеревался продать, но был задержан сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

 

14 май 09:36 | : Происшествия

Главные новости


Эх, дороги...
Медаль за НАДЕЖДУ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (143)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20