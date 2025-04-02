В Красноборске безработный обнес дом на бытовую технику

В межмуниципальный отдел МВД России «Красноборский» обратилась местная жительница. По словам была похищена бытовая техника.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и доставлен в отдел полиции 26-летний нигде не работающий житель села Красноборск.

По имеющейся информации, злоумышленник, предполагая, что в доме постоянно никто не живет, в вечернее время выставил одно из окон и проник внутрь. Молодой человек взял телевизор и микроволновую печь и тем же путем скрылся. Технику он намеревался продать, но был задержан сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.