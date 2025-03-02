В поселке Катунино солидная дама попалась с наркотиками в кармане

Участковые уполномоченные отдела полиции «Приморский» межмуниципального отдела МВД России «Новодвинский», работая с населением, у одного из домов в поселке Катунино заметили женщину, которая вела себя подозрительно, нервничала и постоянно смотрела в телефон. Предположив, что гражданка может быть причастна к совершению противоправных действий стражи порядка доставили женщину участковый пункт полиции.

Во время личного досмотра в кармане куртки 49-летней жительницы Архангельска был обнаружен и изъят полимерный пакет с неизвестным веществом.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД изъятое является синтетическим наркотиком общим весом более 50 граммов, что является крупным размером.

По имеющейся информации, запрещенное вещество предназначалось для распространения на территории Архангельской области бесконтактным способом. С этой целью она приехала в поселок из областного центра. Ранее гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного криминального деяния.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ведется следствие.