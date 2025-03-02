Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В поселке Катунино солидная дама попалась с наркотиками в кармане

Участковые уполномоченные отдела полиции «Приморский» межмуниципального отдела МВД России «Новодвинский», работая с населением, у одного из домов в поселке Катунино заметили женщину, которая вела себя подозрительно, нервничала и постоянно смотрела в телефон. Предположив, что гражданка может быть причастна к совершению противоправных действий стражи порядка доставили женщину участковый пункт полиции.

Во время личного досмотра в кармане куртки 49-летней жительницы Архангельска был обнаружен и изъят полимерный пакет с неизвестным веществом.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД изъятое является синтетическим наркотиком общим весом более 50 граммов, что является крупным размером.

По имеющейся информации, запрещенное вещество предназначалось для распространения на территории Архангельской области бесконтактным способом. С этой целью она приехала в поселок из областного центра. Ранее гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного криминального деяния.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ведется следствие. 

21 март 11:43 | : Происшествия

Главные новости


Иван Воронцов: "Эта сессия была для нас особенной"
Ни войны , ни мира, а армию распустить (украинскую)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (309)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20