Бдительный архангелогородец помог установить наркопреступника

Утром в полицию Архангельска позвонил житель округа Варавино-Фактория, который сообщил, что на детской площадке, расположенной у одного из домов по улице Кононова, находится подозрительный мужчина, который копается в земле, возможно, ищет закладку.

На место незамедлительно был направлен наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Архангельску.

Стражи порядка доставили 52-летнего жителя Приморского района в отдел полиции, где в ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты два полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области изъятое является наркотическим средством в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.