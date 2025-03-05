Архангельские полицейские задержали матерого наркошу

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» в УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение от жильцов дома по Новгородскому проспекту.

Граждане сообщили, что в одной из квартир проживает мужчина, который периодически употребляет наркотические средства, после чего ведет себя неадекватно, нарушая общественный порядок.

Информация была передана для проведения проверки в отдел по контролю за оборотом наркотиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника — ранее неоднократно судимого, в том числе за наркопреступления, 29-летнего архангелогородца, который проживал по указанному адресу у своей сожительницы. У него было обнаружено и изъято четыре замотанных в изоленту свертка с неизвестным веществом.

В результате проведенной сотрудниками экспертно-криминалистического центра регионального УМВД экспертизы установлено, что изъятое является синтетическим наркотическим средством в значительном размере.

По предварительным данным, запрещенные вещества мужчина приобрел для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств в значительном размере). Санкцией статьи за данное преступление предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.