Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Семейный изувер из Пинежского района ударил дочку ногой в живот

Прокурором Пинежского района утверждено обвинительное постановление в отношении жителя дер. Нюхча, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями) и ч. 1  ст. 116.1  УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Расследованием уголовного дела установлено, что многодетный отец семейства, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нанесение побоев членам своей семьи,  с 28 декабря 2022 г. по 10 марта 2023 г., находясь в алкогольном опьянении, систематически применял физическое насилие в отношении своей супруги, причиняя ей физическую боль, психические и нравственные страдания. А в один из дней этого периода, во время нанесения побоев своей супруге, за мать заступилась ее малолетняя дочь, которой обвиняемый ударил ногой в живот, отчего девочка упала на пол. 

Уголовное дело направлено в Пинежский районный суд для рассмотрения по существу.

Наказание по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.117,  ч. 1 ст. 116.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

 

02 май 12:33 | : Происшествия

Главные новости


Ну здравствуй, шашлычный Первомай! Рецепты маринадов
С лопатами и граблями. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (25)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20