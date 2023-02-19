Семейный изувер из Пинежского района ударил дочку ногой в живот

Прокурором Пинежского района утверждено обвинительное постановление в отношении жителя дер. Нюхча, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями) и ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Расследованием уголовного дела установлено, что многодетный отец семейства, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нанесение побоев членам своей семьи, с 28 декабря 2022 г. по 10 марта 2023 г., находясь в алкогольном опьянении, систематически применял физическое насилие в отношении своей супруги, причиняя ей физическую боль, психические и нравственные страдания. А в один из дней этого периода, во время нанесения побоев своей супруге, за мать заступилась ее малолетняя дочь, которой обвиняемый ударил ногой в живот, отчего девочка упала на пол.

Уголовное дело направлено в Пинежский районный суд для рассмотрения по существу.

Наказание по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.117, ч. 1 ст. 116.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.