Девушка из Северодвинска попалась на сбыте крупной партии наркотиков

При проведении оперативно-розыскных мероприятий около одного из домов по бульвару Строителей сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Северодвинску задержана 27-летняя местная жительница. Девушка была доставлена в отдел полиции, где в ходе личного досмотра у нее обнаружили пакет, в котором находилось 50 свертков с неизвестным веществом. Проведенная специалистами Экспертно-криминалистического центра областного УМВД экспертиза подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотическим веществом в крупном размере.

По информации оперативников, злоумышленница планировала сбыть запрещенные вещества на территории города корабелов путем оборудования тайников с «закладками».

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.