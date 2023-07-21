Житель Пинеги по пьяни спалил своего знакомого

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего жителя Пинежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 15 сентября 2023 года вечером в одной из квартир расселённого деревянного дома, расположенного в поселке Междуреченский Пинежского района, подозреваемый кинул на деревянный пол непотушенный окурок сигареты и заснул. В результате его преступной небрежности произошло возгорание. После разбора завалов на месте пожара обнаружены останки 50-летнего местного жителя.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.

Подозреваемый пояснил следователю, что в заброшенном доме вместе потерпевшим употреблял спиртные напитки, после чего выкурил сигарету и уснул. Проснулся от едкого запаха дыма и выполз на улицу. В последующем от сотрудников полиции узнал, что его знакомый погиб при пожаре.

Дело принято к производству следственным отделом по Пинежскому району Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовный кодекс РФ за причинение смерти по неосторожности предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.